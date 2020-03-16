Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 72'nci gün - Son Dakika

TUNCELİ'de, 72 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları sürüyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurtta 5 Ocak günü ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine başvurdu. Bunun üzerine jandarma ve polis ekiplerince Gülistan Doku'nun bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameralarından Doku'nun son olarak Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde görüldüğünü belirleyerek, arama çalışmalarını bu noktaya kaydırdı.

Ekipler, bugünkü arama çalışmalarını Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyinde botlar, kıyısında ise arama köpekleriyle sürdürdü. Yapılan arama çalışmalarında bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.

ÖZEL EKİBİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevlendirmesiyle 3 Mart günü Ankara'dan gelen özel ekibin de Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürdüğü bildirildi.