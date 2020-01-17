Üniversiteli Gülistan için 7 ilden arama-kurtarma ekibi geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli Gülistan için 7 ilden arama-kurtarma ekibi geldi - Son Dakika

Üniversiteli Gülistan için 7 ilden arama-kurtarma ekibi geldi

6 saat önce

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 13'üncü gününde devam ediyor.

Üniversiteli Gülistan için 7 ilden arama-kurtarma ekibi geldi, System.String[]

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 13'üncü gününde devam ediyor. Gülistan'ı bulmak için yürütülen çalışmalara katılmak üzere 7 ilden arama- kurtarma ekibi gönderildi.

5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan aile, kızlarına ulaşamayınca kente gelerek, kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda üniversiteli genç kızın cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı. Bunun üzerine baraj gölünde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD ve Adıyaman'dan bölgeye gelen dalgıç polisler, kameralı rov cihazı ile sualtı taraması başlattı. Valilik koordinesinde gerçekleştirilen aramalarda, 'Bakır' adlı iz bulma köpeği ile yaklaşık 40 kilometrelik alan da arandı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise arama bölgesinde yetkililerden edindiği bilgilerle aileye moral verdi.

7 İLDEN ARAMA EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Tunceli Valiliği'nce yapılan resmi yazışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'tan itfaiye arama kurtarma ekipleri ile Kayseri Turkuaz Doğa Sporları arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.


Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:52 Kaynak: DHA
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