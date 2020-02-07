Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmaları 34'üncü günde de sürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmaları 34'üncü günde de sürdü - Son Dakika

Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmaları 34'üncü günde de sürdü

7 saat önce

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 50 kişilik ekiple 34'üncü günde de sürdü.

Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmaları 34'üncü günde de sürdü, System.String[]

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 50 kişilik ekiple 34'üncü günde de sürdü. Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar genç kızın izine rastlanılmadığı belirtildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Gülistan'ın Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı.

2 AYRI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun 2 ayrı görüntüsü ortaya çıktı. Ortaya çıkan ilk görüntüde, Gülistan Doku, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı. Gülistan Doku'nun son olarak mobese kameralarına yansıyan görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde, erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A. ile çalıştığı kafede bir süre görüştükten sonra ayrılan Doku'nun, yolcu minibüsüne bindiği anlar yer aldı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 34'ÜNCÜ GÜN

Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmaları, 50 kişilik ekiple 34'üncü günde de devam etti. AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki su altı arama- kurtarma polisleri ve jandarma arama-kurtarma ekiplerinin Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürdüğü çalışmalarda şu ana kadar genç kızın izine rastlanılmadığı belirtildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bugün arama çalışmaların yapıldığı bölgeye gelerek incelemede bulundu. Arama çalışmalarını takip eden Vali Sonel, daha sonra Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü.


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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:48 Kaynak: DHA
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