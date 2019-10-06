Üniversiteli Hasret, 3 bin çocuğun yüzünü güldürdü

Trabzon'da üniversite öğrencisi Hasret Keskin, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrı üzerine hayırseverlerin kendisine ulaştırdığı kırtasiye malzemelerini 13 ilçedeki 15 köy okulunda eğitim gören yaklaşık 3 bin çocuğa ulaştırdı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hasret Keskin, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek için 22 Ağustos'ta sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Takipçilerine, "Bir paket sigara parasına bir çocuğu mutlu etmek ister misiniz?" sorusunu yönelten Keskin, onlardan 2 kurşun kalem, 1 kırmızı kalem, birer küçük ve büyük boy defter göndermelerini istedi.

Keskin'in yaptığı çağrının yayılması üzerine yüzlerce kişi, çocuklara ulaştırılmak üzere kargoyla çok sayıda kırtasiye malzemesi gönderdi. Genç kız, bir ilkokul öğrencisinin ihtiyacı olan malzemeleri, kendi imkanlarıyla temin ettiği süt ve kekle 13 ilçedeki 15 köy okuluna ulaştırdı.

"Hedefim bu kadar büyük çaplı bir şey değildi"

Hasret Keskin, Tonya ilçesine bağlı Büyük Mahalle'deki 17 Şubat İlkokulu yöneticileriyle de iletişime geçerek, öğrenciler için kırtasiye malzemesi getirdi.

Keskin, ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine içerisinde çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantaları, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yine içerisinde aynı malzemelerin bulunduğu dosyaları, anaokulu öğrencilerine de resim yaparken kullanabilecekleri çeşitli malzemeleri hediye etti.

Hasret Keskin, öğrenci sayısından fazla getirdiği diğer malzemeleri de aynı okulun orta kısmındaki öğrencilere dağıttı.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır ailesinin imkanları ölçüsünde ihtiyaç sahibi çocuklara yardım ulaştırdığını söyledi.

Bunların, ailesinin desteğiyle yaptığı küçük çaplı yardımlar olduğunu belirten 23 yaşındaki Keskin, daha fazla çocuğa ulaşmak için sosyal medyadan çağrıda bulunmaya karar verdiğini anlattı.

Keskin, sosyal medya aracılığıyla belki 15-20 çocuğun ihtiyacını karşılayacak kadar malzeme toplanabileceği düşüncesiyle yola çıktığını ifade ederek, "Hedefim bu kadar büyük çaplı bir şey değildi, 15-20 çocuktu sonra büyüdü ve bu kadar çok çocuğa ulaştık. 13 ilçedeki 15 okula gittik. 3 bine yakın öğrenciye ulaştık, bu okulla birlikte sayı biraz daha arttı." dedi.

Çağrısında, 2 kurşun kalem, 1 kırmızı kalem, küçük ve büyük boy defter istediğini anımsatan Keskin, "Kimse o kadar az şey göndermedi, çok şey gönderdi. Çok sayıda çocuğa ulaştık, ulaşmaya da devam ediyoruz. 'Şehrimin çocuklarının yüzü gülsün' dedik ve şu ana kadar da 13 ilçeye ulaştık. Tüm ilçeleri tamamlayacağız." diye konuştu.

"Defterleri silip tekrar kullananları gördüm"

Keskin, Türkiye'nin dört bir yanından, ayrıca yurt dışından da yardımlar geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bursa Taraftarlar Birliği çok fazla çocuğa ulaşacak şekilde yardım gönderdi. Yine Bursa'da büyük iş merkezlerinden yardımlar geldi. İstanbul'daki büyük şirketlerden, iş adamlarından yardımlar geldi. Doğudaki bazı illerden, 'Siz senelerce bize gönderdiniz, bu sefer de biz size gönderelim' diyenler oldu, onların yardımları ulaştı. Trabzon ile hiç bağı, alakası olmayan insanlar bile yardım gönderdiler. Çok mutluyum, çocukların yüzündeki bir anlık gülümseme, o sevinçleri bile beni mutlu ediyor."

Çocukların, bir yerlerde onlar için mücadele edenler olduğunu bilmesini istediğinin altını çizen Keskin, şunları kaydetti:

"Bu çok önemli çünkü kırsal kesimdeki bazı çocuklar bir şeylerin eksikliğiyle yaşıyor. Çoğu ağabeyinden, ablasından aldığı çantayı, ayakkabıyı kullanıyor. Onların daha önceki defterlerini silip tekrar kullananları gördüm. Hiç yeni kalemi, defteri olmayan çocuklar var, işte ben onların mutluluğu için uğraşıyorum, uğraşmaya da devam edeceğim. Herkes bana teşekkür ediyor ama asıl ben yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Ben bu yola tek başıma çıktım ama tek başıma hiçbir şey yapamazdım, bu kadar çocuğa yetemezdim. Tanımadığım insanlar, tanımadıkları çocuklar için benim vesilemle bir şeyler yaptı, herkese teşekkür ediyorum."

Keskin, kırtasiye ürünlerinin yanı sıra kendisine gönderilen mont ve bot gibi çeşitli malzemeleri de yine çocuklara ulaştırdığını belirterek, maddi sıkıntı yaşayan üniversite öğrencisinin de bir yıllık yurt parasını karşıladıklarını söyledi.

Hasret Keskin, bu sıralar ise kış mevsimi yaklaştığı için mont ve bot toplamayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.