Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi - Son Dakika
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Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi

Üniversiteli Havva\'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi

Ağrı'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Havva Kuray, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için 'Gazze İçin Susma' pankartı açıp, tek kişilik protesto eylemi gerçekleştirdi.

20.04.2025 19:04
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Ağrı'da üniversite öğrencisi Havva Kuray, Millet Bahçesi'ndeki 'Seviyorum Ağrı' yazısı önünde 'Gazze İçin Susma' ve 'Ayağa Kalk! Çünkü Allah Zelil Bir Halde Yaşamandan Razı olmaz' pankartları açarak protesto eylemi yaptı.

Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi

TEK KİŞİLİK EYLEM

Tek başına eylemi çevredekiler tarafından da dikkat çeken 20 yaşındaki Kuray, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sessiz kalmamak adına bu eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.

Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi

"İSRAİL ATEŞİNE BİR DAMLA SU OLMAK İSTEDİM"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Kuray, "İsrail ateşine bir damla su olmak, milyonlarca Müslüman için bir ses, bu savaşta bir uyarı olmak istedim. Bu yüzden tek başıma da olsa protesto kararı aldım" dedi.

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Son Dakika Gündem Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ebuturap:
    helal olsun sana cesur insan 205 6 Yanıtla
  • barış özcan:
    Helal olsun sana, karınca misali. 184 6 Yanıtla
  • Beyaz Gölge:
    Senden feyz almayı umut ediyorum kardeşim 178 6 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Hepsi de, AKP nin dikkatini çekmeye yönelik. Mesela bunu din odaklı değil de, insan odaklı olarak yapmış olsaydı, bunu gerçekten takdir edebilirdik. Her fırsatta, din dil ırk ayrımı yapmıyoruz diyen AKP, Ukrayna'da ölen onlarca insan için bir tek üzüntü dahi duyduğunu belirtmedi. Halen devam eden o savaşta onlarca çocuk katledildi, ve katledilmeye devam ediyor. Yani aşağıda tebrik yorumu yazan, bana göre sadece sözde müslüman arkadaşlara söyleyeceğim şudur. Müslümanlık sadece kendinden olan insanı koruyup kollamak değildir, müslümanlığın emirlerini bilmeyen burada ahkam kesmesin. Zaten haberdeki kızın da, müslümanlık veya din kardeşliği ile uzaktan yakından alakası olmadığını düşünüyorum 9 161 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Maşallah Rabbim razı olsun 108 2 Yanıtla
  • Oooo:
    Allah senden razı olsun Bizim gibi yatan bilmem kaç milyar müslümana ilham olsun 100 3 Yanıtla
  • Sedat Yeşilyol:
    tebrikler helal olsun sana bacım 95 2 Yanıtla
  • Selami Gelekli:
    Helal olsun erkek gibi Mücadele eden Mücahide kardeşime. Allah razı olsun inşAllah 76 1 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    bacım gazzeye git orada eylem yapmanin din kardeşlerine bir faydasi yok. şehadet şerbeti icmeyi de rabbim belki nasip eder sana. 25 42 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Her ne kadar gereksiz bir uğraş olsa da,ablamın idealist tavrını,tek başına da olsa sergilemesi değerlidir.. 25 16 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    israille ticaret yapan ve trump'a biat edenin partisine oy verir sonra cikar hic kendini tehlikeye atmadan gazze icin protesto yapar. asagida biri demis neden gazzeye gitmiyor diye. aranizdan bir kisi cikip da diyemiyor ulan dogru hadi gidelim diye, ne oldu biat ettiginiz parti lideri yasaklar diye mi korkuyorsunuz yoksa acik acik yemiyor mu? dersinizi almissiniz "devletiniz" (hukumetle devletin farkindan da bir Turk olarak birhaber olmak....) biber gazini sikip sizi de coplayinca. koyun surusu iste bosuna demiyoruz, kurt gibi gecinmeyin bari komik oluyor 4 9 Yanıtla
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SON DAKİKA: Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi - Son Dakika
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