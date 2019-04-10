Üniversiteli İlayda, ABD'deki Kazada Öldü
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ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, üniversite öğrenimi için bulunduğu ABD'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:17 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi
öğretim üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, üniversite öğrenimi için bulunduğu ABD
'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, ABD'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. İlayda Kozak'ın, üniversite öğrenimi için bir süredir ABD'de yaşadığı öğrenildi.
Acı haberi alan Doç. Dr. Kozak, kızının cenazesini karşılamak için İstanbul
'a gitti. İlayda Kozak'ın, Eskişehir'de toprağa verileceği belirtildi.
- Eskişehir
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