Son Dakika Haberleri: Üniversiteli İrem'in Organları 3 Hastaya Umut Oldu

Üniversiteli İrem'in Organları 3 Hastaya Umut Oldu

2 saat önce

Samsun'da trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Kozan'ın bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.

Üniversiteli İrem'in Organları 3 Hastaya Umut Oldu, System.String[]
Samsun'da trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Kozan'ın bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.

Atakum ilçesinde geçen cuma günü yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği hazırlık sınıfı öğrencisi Kozan'ın, kaldırıldığı OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde beyin ölümü gerçekleşti.

OMÜ Organ Nakil Koordinatörlüğü yetkilileri, öğrencinin ailesiyle görüşerek organ bağışı önerisinde bulundu. Bunun üzerine ailesi İrem Kozan'ın organlarını bağışlama kararı aldı.

İlgili birimlere bilgi verilmesinin ardından, öğrencinin organları merkezde görevli Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu'nun da aralarında bulunduğu uzmanlar tarafından alındı.

Kozan'ın karaciğer ve böbrekleri, merkezde dokuları uyan hastalara nakledilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:42 Kaynak: AA

Samsun, Kozan, Güncel
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