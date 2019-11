Üniversiteli İrem Su'nun bulunduğu araca çarparak ölümüne sebep olan sürücüye tahliye çıkmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik ışıkları ihlalinin yol açtığı kazayı resmi internet sitesinde "Trafik ışıklarına uysalardı bu kazalar olmazdı" ifadeleri ile internet sitesinde paylaştı.

ANTALYA - Burdur'da, üniversiteli İrem Su Akkaya'nın bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonunda açıklama yapan İrem Su'nun teyzesi, "Bu mahkeme, diğer mahkeme, istinaftır, Yargıtay'dır anayasadır bilmiyorum. Hukuk benim dilim değil. Hak edilen ceza verilene kadar her gün de olsa Antalya'ya İstanbul'dan, Manisa'dan, Konya'dan çıkıp geleceğiz. Bizi böyle yıldıramayacaklar. Gerekirse her gün geleceğiz" dedi.

Kaza, 13 Mart'ta Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda meydana geldi. Süleyman Emre K. yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre E. yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İrem Su Akkaya ağır yaralandı. Kaza sonrasında 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan MAKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Akkaya, hayatını kaybetti. Sürücü Emre E. ise tutuklandı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya İrem Su'nun annesi Leyla Akkaya, babası Halil Akkaya, Süleyman Emre K., taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Emre E. ise duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı.

Olay günü bilincinin açık olduğunu ifade eden sanık Emre E., "Kaza sonrasında da art niyetli bir davranışta bulunmadım" dedi.

Duruşma savcısı, İrem Su Akkaya'nın Isparta Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden kesin ölüm nedeninin tespit için görüş istenmesine, suçun işleniş şekli ve delil durumuna göre sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Duruşma sonunda ise İrem Su'nun arkadaşları, 'İrem Su için adalet istiyoruz' yazılı pankartlar açtı.

"Bu bir cinayettir"

5'inci duruşmanın görüldüğünü belirten İrem Su'nun teyzesi Selda Avcı, "Duruşma sürekli erteleniyor. Kazada yapılan hız belli. Mobese kayıtlarında sürücünün ayakta duramadığı belli. Dağ başında olan kazalarda nasıl adalet sağlanıyor? Biz burada mobese, alkol kaydı varken hakkımızı alamıyoruz. 2 çocuk daha ölseydi? Beyza ve Emre de ölmüş olsaydı, İrem Su tek canı kıymetsizdi, 3 çocuk olsaydı o zaman mı ceza verecekti? Bu olayı takip edenler sanığa 'katil' dediğinde biz 'katil' demişiz gibi suçlanıyoruz. Ki bu bir cinayettir" dedi.

"Biz burada 9 ayı kesinleştiremiyoruz"

Avcı sözlerine şöyle devam etti: "Yurt dışında ölümlü kazalar 25 yılla yargılanıyor. Sen birinin ölümüne sebep olmuşsun. Bilerek ve isteyerek, içerek yola çıkmışsın. 25 yılla yargılanırsın. Biz burada 9 ayı kesinleştiremiyoruz. 9 yıl 9 ay bile alsa bu adam 5 buçuk yıl yatacak. 19 yaşındaki İrem Su'yu bembeyaz toprağın altına koyduk. Yasa yok, kanun yok, kural yok, kırmızı ışık yok. Alkol için verdikleri ceza 6 ay ehliyetini alıyorlar, 700-800 lira para cezası kesiyorlar. Bu ne biçim iş? Can gitti can. Bir ailenin tek evladı toprağın altına gitti. Hala diyorlar ki, 'ben son 2 ay maaşımı alamadım, maaşım kesildi' derdimiz bu. Biz hangimiz hayatımıza devam edebiliyoruz. Bu mahkeme, diğer mahkeme, istinaftır, Yargıtay'dır anayasadır bilmiyorum. Hukuk benim dilim değil. Hak edilen ceza verilene kadar her gün de olsa Antalya'ya İstanbul'dan, Manisa'dan, Konya'dan çıkıp geleceğiz. Bizi böyle yıldıramayacaklar. Gerekirse her gün geleceğiz. Anne ve babasının yüreğine bir damla su düşene kadar uğrayacağız. Evlat gitti zaten bunun tesellisi yok. İrem Su'nun canının tesellisi yok."

"Benim tek çocuğumdu"

Baba Halil Akkaya ise, İrem Su'nun ruhu rahat oluncaya kadar, yüreklerinin soğumayacağını söyledi. Akkaya, "O güne kadar biz buradayız. Kesin ölüm nedeni istiyorlar. Sanırım cezayı düşürmeye çalışıyorlar. Sanığın ceza alması çok umurumda değil, öldürseler bile umurumda değil. Önemli olan başka İrem Su'lar gitmesin. Benim tek çocuğumdu. Yüce Türk adaletine güvenmek istiyorum. Bireyler ceza vermeye kalkmasın, adalet versin. Bireyler verirse ağır olur" diye konuştu.

Kaza görüntüsü Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı

Burdur-Antalya karayolu üzerindeki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi kavşağında 13 Mart günü sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Süleyman Emre K. yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil, Emre E. idaresindeki 03 RF 575 plakalı otomobille çarpıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada sürücü Süleyman Emre K. ile yanında yolcu olarak bulunan İrem Su Akkaya ve Beyza D. ile diğer otomobilin sürücüsü Emre E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya Burdur Devlet Hastanesinden sevk edildiği Isparta'daki özel hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Akkaya'nın cenazesi memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameralarına yansıdı. Araçlardan birinin bariz şekilde kırmızı ışıkta geçmesi sonucu meydana gelen kazanın Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde paylaşılan görüntülerinde, "Trafik ışıklarına uysalardı bu kazalar olmazdı" yorumu yapıldı.

Görüntülerde araçlardan birine yeşil yanarken, diğerine kırmızı yandığı görülüyor. Araçlardan birinin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada çarpışan araçlardan biri Bucak-Antalya tabelasına çarpıp refüje çıkıyor, diğeri ise yol kenarında savrularak sulama kanalının içinde kalıyor.