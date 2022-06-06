Üniversiteli İsmail, Köprüçay'da boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Üniversiteli İsmail, Köprüçay'da boğularak hayatını kaybetti

06.06.2022 21:27
Üniversiteli İsmail, Köprüçay'da boğularak hayatını kaybetti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı'na arkadaşlarıyla birlikte gelen Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi İsa Yiğit (21) yüzmek için girdiği Köprüçay Irmağı'nda boğularak hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı'na arkadaşlarıyla birlikte gelen Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi İsa Yiğit (21) yüzmek için girdiği Köprüçay Irmağı'nda boğularak hayatını kaybetti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden yaklaşık 76 kişilik öğrenci grubu Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi'ndeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na trekking (doğa yürüyüşü) yapmak için geldi. Rehberleri eşliğinde doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, saat 13.30 sıralarında Köprüçay Irmağı kenarında mola verdi. Öğrencilerden, Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İsa Yiğit ve birkaç arkadaşı gruptakilerin uyarılarına rağmen yüzmek için Köprüçay Irmağı'na girdi. Bir süre sonra arkadaşları ırmaktan çıkarken, İsa Yiğit akıntıyla sürüklenmeye başladı. Kenara çıkmak için çaba sarfeden İsa Yiğit, ırmakta gözden kayboldu.

50 METRE UZAKLIKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDUÇevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Derneği, sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından Yiğit'in cansız bedeni, Side SAK ekibi tarafından kaybolduğu yerden yaklaşık 50 metre uzaklıkta, ırmağın içindeki bir kayanın altında bulundu. Yiğit'in cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞIBoğulmayla ilgili Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından İsa Yiğit için başsağlığı mesajı yayınlandı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 3. Sınıf öğrencimiz İsa Yiğit'in yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Kütahya Dumlupınar Ailesi'ne başsağlığı dileriz."


Üniversiteli İsmail, Köprüçay'da boğularak hayatını kaybetti
Üniversiteli İsmail, Köprüçay'da boğularak hayatını kaybetti
Üniversiteli İsmail, Köprüçay'da boğularak hayatını kaybetti
Üniversiteli İsmail, Köprüçay'da boğularak hayatını kaybetti
Üniversiteli İsmail, Köprüçay'da boğularak hayatını kaybetti
Üniversiteli İsmail, Köprüçay'da boğularak hayatını kaybetti
Üniversiteli İsmail, Köprüçay'da boğularak hayatını kaybetti
Üniversiteli İsmail, Köprüçay'da boğularak hayatını kaybetti
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Dumlupınar, İsa Yiğit, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversiteli İsmail, Köprüçay'da boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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