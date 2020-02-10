Üniversiteli İsmail ölü bulundu, evden intihar notları çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli İsmail ölü bulundu, evden intihar notları çıktı - Son Dakika

Üniversiteli İsmail ölü bulundu, evden intihar notları çıktı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Bilgisayar Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi İsmail T.'nin (21), yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu.

Üniversiteli İsmail ölü bulundu, evden intihar notları çıktı, System.String[]

ZONGULDAK'ta, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Bilgisayar Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi İsmail T.'nin (21), yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu. 'İntiharımdan kimse sorumlu değildir. Bu evrende çok sıkıldım, umarım başka evren vardır' yazılı not bulununca İsmail T.'nin intihar ettiği anlaşıldı. Gencin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Olay, saat 11.00 sıralarında, İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. BEÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İsmail T.'nin yalnız yaşadığı evden ağır koku gelmesi üzerine apartmanda yaşayan diğer öğrenciler daireye gitti. Kapı açılmayınca gençler, polise haber verdi. İhbar üzerine polisle birlikte gelen itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle girdikleri evde İsmail T.'nin cesediyle karşılaştı. Ekipler, evde kapıya asılı 'İntiharımdan kimse sorumlu değildir. Bu evrende çok sıkıldım, umarım başka evren vardır' notu ile 'Maddi sorunum hiç olmadı çok fazla para kazandım ama önemi yok' yazılı diğer not buldu. İsmail T.'nin intihar ettiği anlaşılırken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İsmail T.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:09 Kaynak: DHA
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