Üniversiteli itfaiyecilerin ateşle imtihanı

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda eğitime alındı. Derste gördükleri konuları tatbikatta uygulayan öğrenciler, İtfaiye Daire Başkanlığı eğitim Amiri Hasan Koçak öncülüğünde yanan binada alevlere müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelinin derslerine girdiği Horasan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, ilk defa uygulamalı eğitim yaptı. Eğitim Amiri Hasan Koçak eşliğinde Horasan'dan gelen öğrencilere önce kıyafet giyme dersi verildi. Olası bir yangın öncesi itfaiye kıyafeti giyme eğitimi alan öğrenciler, daha sonra eğitim alanındaki binada yapılan yangın tatbikatına katıldı. Dumanların sardığı binaya giren öğrenci itfaiyeciler, hem yangın söndürme, hem de kurtarma çalışması yaptı. İtfaiyede görevli uzman personelle birlikte alev dolu bir odaya giren öğrenciler, burada yangını söndürme konusunda hem bilgi aldı, hem de uygulama yaptı. Gruplar halinde eğitime katılan öğrenciler, Hasan Koçak'tan tam not aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Üniversitesi ile yaptığı protokol gereği Horasan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nde dersler verdiklerini belirten Eğitim Amiri Hasan Koçak, ilk kez 2'nci sınıf öğrencilerinin uygulamaya tabi tutulduğunu belirtti. Gençleri iyi birer itfaiyeci olmaları için yetiştirdiklerini ifade eden Koçak, acil durumlarda kıyafet nasıl giyilir, kapalı ortamlarda kurtarma nasıl yapılır, yangın anında yapılacak çalışmalar konusunda bilgiler verdiklerini anlattı. Koçak, öğrencilerin ilk uygulamalı dersten geçer not aldıklarını kaydetti.

Öğrencilerden Muhammet Dumanyap, kendileri için güzel bir deneyim olduğunu belirtirken, Sevgi Okanmış ise derslerde gördükleri eğitimleri burada uyguladıklarını bildirdi. Kadınların bu alanda az olması nedeniyle itfaiyeciliği seçtiğini kaydeden Dilara Durmaz, staj görürken trafik kazasına müdahaleye gittiğini, ancak ilk kez böylesi alevli ve dumanla kaplı bir eğitime katıldığını belirtti.