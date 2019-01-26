Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

39 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmaları yeniden başladı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmaları yeniden başladı.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekibi, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri katılıyor.

Kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmalarını, babası Ahmet Acar da takip ediyor. Baba Acar'ın isteği üzerine çalışmalar derenin Antalya- Kumluca kara yoluna yakın bölgede yoğunlaştırıldı.

Çalışmalar, bölgedeki kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle güçlüklü sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:20 Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Kemer, Güncel
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