Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
39 dakika önce
Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmaları yeniden başladı.
Antalya
'nın Kemer
ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmaları yeniden başladı.
Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara Jandarma Komando
Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekibi, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri katılıyor.
Kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmalarını, babası Ahmet Acar
da takip ediyor. Baba Acar'ın isteği üzerine çalışmalar derenin Antalya- Kumluca
kara yoluna yakın bölgede yoğunlaştırıldı.
Çalışmalar, bölgedeki kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle güçlüklü sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:20 Kaynak: AA
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