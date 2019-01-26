Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen çalışmalar yeniden başladı. Çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibi, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri katılıyor.

Öte yandan Kumluca'daki hortum nedeniyle göreve giden UMKE'ye ait bir kamyonet Kemer-Kumluca kara yolunda devrildi. Kazada, bir UMKE görevlisi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:55 Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kemer, Güncel
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