Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
1 saat önce
Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor.
Antalya
'nın Kemer
ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor.
Olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen çalışmalar yeniden başladı. Çalışmalara Jandarma Komando
Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibi, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ile AFAD
ve UMKE ekipleri katılıyor.
Öte yandan Kumluca
'daki hortum nedeniyle göreve giden UMKE'ye ait bir kamyonet Kemer-Kumluca kara yolunda devrildi. Kazada, bir UMKE görevlisi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:55 Kaynak: AA
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