Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları

16 dakika önce

Kemer Kaymakamlığına vekaleten bakan Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, hortumda bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarının denize doğru yoğunlaştırıldığını bildirdi.

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları, System.String[]
Kemer Kaymakamlığına vekaleten bakan Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, hortumda bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarının denize doğru yoğunlaştırıldığını bildirdi.


Kemer Sanayi Sitesi önünden başlayıp, sahilde ve denizde devam eden çalışmaları yerinde takip eden Kaymakam Köten, jandarma yetkililerinden bilgi aldı.


Köten, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29'u suda, gerisi karada olmak üzere 123 kişiyle sürdürülen çalışmalarda ağırlığın denize verildiğini söyledi.

Derede 10'dan fazla dalgıcın çalışmaya devam ettiğini belirten Köten, şunları kaydetti:

"Yavaş yavaş karadaki arama faaliyetlerini azaltarak, denize doğru kaydırdık. Denizde Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bir gemisi, bir botu, yine jandarmanın bir botu var. Hem yer altı akıntısı hem de deniz üstü hareketlerine göre sağlı sollu ve denizin derinliğine doğru dalgıçlarımız çalışmalara devam ediyor. Ayrıca drone ile havadan takip ediyoruz. Hava müsait olduğunda helikopterlerimiz de devreye giriyor. Her açıdan çocuğumuzu bulmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar çantası ve ayakkabısı bulundu. İnşallah Allah'ın da yardımıyla bir an önce buluruz."

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle, Ayla ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:10 Kaynak: AA

Kamil Köten, Konyaaltı, Kemer, Güncel
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