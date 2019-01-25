Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Ara Verildi

2 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Ara Verildi, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan ve yaklaşık 5 kilometrelik derede gün boyunca devam eden arama çalışmalarına Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekibi, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibi, İl Emniyet Müdürlüğünün dalgıç ekipleri, Jandarmanın 10 kişilik kara ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter ile iki arama kurtarma köpeği katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de incelediği çalışmalar, havanın kararmasıyla sona erdirildi.


Arama alışmalarına yarın devam edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:02 Kaynak: AA

Antalya, Kemer, Güncel
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