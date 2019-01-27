Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Antalya
'nın Kemer
ilçesindeki hortumda bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.
Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına, Jandarma Komando
Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri, Antalya AKUT ve AFAD
ekiplerinden oluşan 186 kişi katıldı.
Dalgıçlarca derenin denizle buluştuğu yere kadar arama yapılırken, AKUT ve AFAD ekipleri de dere kenarında ve sahil kısmında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "drone" da derenin denize döküldüğü bölgede havadan, bir hücum botu da açık denizde arama yaptı.
Arama çalışmalarını baba Ahmet Acar
da izledi.
Çalışmalara yarına kadar ara verildi.