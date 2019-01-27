Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Ara Verildi

36 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Ara Verildi, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.


Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri, Antalya AKUT ve AFAD ekiplerinden oluşan 186 kişi katıldı.

Dalgıçlarca derenin denizle buluştuğu yere kadar arama yapılırken, AKUT ve AFAD ekipleri de dere kenarında ve sahil kısmında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.


Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "drone" da derenin denize döküldüğü bölgede havadan, bir hücum botu da açık denizde arama yaptı.

Arama çalışmalarını baba Ahmet Acar da izledi.

Çalışmalara yarına kadar ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:33 Kaynak: AA

AFAD, Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Güncel
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