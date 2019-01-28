Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Ara Verildi

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Ara Verildi, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.


Kemer Sanayi Sitesi önünde yürütülen arama çalışmalarına, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri, Antalya AKUT ve AFAD ekiplerinden oluşan 123 kişi katıldı.


Üç arama kurtarma ve bir kadavra köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, derenin Antalya- Kumluca kara yoluna yakın kısmında ve denizde gerçekleştirildi.


Sahil Güvenlik Hücum Botu da su altı arama cihazları ile tarama yaparken, diğer bottaki balık adamlar denizde dalış gerçekleştirdi. Denizdeki çalışmalara, Sahil Güvenlik Gemisi de destek verdi.


AFAD ve AKUT ekiplerinin karadan yürüttüğü çalışmaları, kayıp Kader Buse'nin babası Ahmet Acar da izledi.


Çalışmalara daha sonra yarına kadar ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:52 Kaynak: AA

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