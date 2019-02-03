Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Ara Verildi
1 saat önce
Antalya'nın Kemer ilçesinde 11 gün önce oluşan hortumda, araçla sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.
Antalya
'nın Kemer
ilçesinde 11 gün önce oluşan hortumda, araçla sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.
Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD
ekiplerinden oluşan 74 kişi katıldı.
Denizde ise 30 dalgıç arama yaptı.
Buse'nin babası Ahmet Acar
'ın da takip ettiği çalışmalara yarına kadar ara verildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:28 Kaynak: AA
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