Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Antalya
'nın Kemer
ilçesinde 12 gün önce oluşan hortumda, araçla sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.
Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD
ekiplerinden oluşan 85 kişi katıldı.
Ayrıca 29 dalgıç, derenin denizle buluştuğu noktadan belirli düzen içerisinde arama çalışması yaptı. AFAD ekipleri ise Ağva
Deresi'nde setlerin önündeki birikintilerde arama faaliyeti yürüttü. Aynı bölgedeki ASAT ekipleri ise tıkanan boruları açarak suyun tahliyesini sağladı.
Üniversiteli Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar
'ın da takip ettiği çalışmalara yarına kadar ara verildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmiş, kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu.