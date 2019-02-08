Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Ara Verildi

44 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde 16 gün önce oluşan hortumda, araçla sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına ara verildi.

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Ara Verildi, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde 16 gün önce oluşan hortumda, araçla sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına ara verildi.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmaları, Acar'ın kaybolduğu Ağva Deresi ve denizde gerçekleştirildi.

Çalışmalara yarına kadar ara verildi.

Hava koşullarının elverişli olması halinde aramalara, yarın sabah suda ve karada devam edileceği öğrenildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmiş, kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:20 Kaynak: AA

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