Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Kader Buse'yi Kurtarmak İçin Çok Uğraşmış

Üniversiteli Kader Buse'yi Kurtarmak İçin Çok Uğraşmış

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı bulmak için ilk suya girenlerden Edip Reyhandalı, kendisinin de suda sürüklenip tehlike atlattığını, buna rağmen Buse'yi bulamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Üniversiteli Kader Buse'yi Kurtarmak İçin Çok Uğraşmış, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı bulmak için ilk suya girenlerden Edip Reyhandalı, kendisinin de suda sürüklenip tehlike atlattığını, buna rağmen Buse'yi bulamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Kemer Sanayi Sitesi esnafı Reyhandalı, yaşadıkları korku dolu anları gazetecilerle paylaştı.

Edip Reyhandalı, hortumun etkisi geçtikten sonra sanayi sitesi önüne çıktıklarında bir otomobilin dereye sürüklendiğini öğrendiğini söyledi.

Arkadaşların sudan çıkardığı kadının "Çocuk var" deyince suya atladığını belirten Reyhandalı, "Aracın camları su dolup patlamıştı. Aracın içine daldım, kontrol ettim, kimse yoktu. İnanamadım bir daha kontrol ettim. İlk başta küçük bir çocuğun kaybolduğunu düşündüm. Bir süre sürüklendim. Suyun hızı da yükseldi. Kendimi kıyıya atıp kurtardım ama keşke Buse'yi bulsaydım. Çok üzgünüm. Keşke bulsaydık, bulamadık." diye konuştu.

Öte yandan, Kader Buse Acar'ı suda arama çalışmaları yağmur altında sürdürülüyor. Çalışmalara 10 kişilik jandarma timi de karadan destek veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:34 Kaynak: AA

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