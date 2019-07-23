Son Dakika Haberleri: Üniversiteli kadınlardan yerel basına destek
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Üniversiteli kadınlardan yerel basına destek

37 dakika önce

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez ve yönetim kurulu üyeleri, Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca'yı ve yönetimini ziyaret etti.

Üniversiteli kadınlardan yerel basına destek, System.String[]
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez ve yönetim kurulu üyeleri, Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca'yı ve yönetimini ziyaret etti.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle cemiyeti ziyaret eden Nuran Yenilmez'e Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Aynur Saraç, Proje Koordinatörü Başak Kalkan, Sayman Gül Baysal, Burs Komitesinden Sorumlu Gamze Yatur da eşlik etti.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği hakkında bilgi veren Nuran Yenilmez, amaçlarının maddi durumu zor olan kız öğrencilere destek olmak olduğunu belirterek, kadınların her alanda bulunması için çabaladıklarını söyledi. Kız öğrencilere burs verdiklerini ayrıca Aktif Yurttaş Eğitimi adı altında çeşitli eğitimlerle vatandaşları bilgilendirdiklerini söyleyen Nuran Yenilmez, dernek olarak çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

Ziyaret için teşekkür eden Cemiyet Başkanı Yılmaz Karaca da, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'ne başarılar diledi. Eskişehir basınının Anadolu basını arasında en güçlü basın olduğunu söyleyen Yılmaz Karaca, gazetecilerin sorunları hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:03 Kaynak: İHA
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