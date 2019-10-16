Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Kardelen'in kalbi ve karaciğeri Antalya'daki hastalara umut oldu
Son Dakika Güncel Üniversiteli Kardelen'in kalbi ve karaciğeri Antalya'daki hastalara umut oldu

Üniversiteli Kardelen'in kalbi ve karaciğeri Antalya'daki hastalara umut oldu

12 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Kardelen Çetin'in ailesince bağışlanan organlarından kalbi ve akciğeri Antalya'daki iki hastaya umut oldu.

Üniversiteli Kardelen'in kalbi ve karaciğeri Antalya'daki hastalara umut oldu, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Kardelen Çetin'in ailesince bağışlanan organlarından kalbi ve akciğeri Antalya'daki iki hastaya umut oldu.

Öğrenim gördüğü üniversitenin yerleşkesinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede beyin kanamasına bağlı beyin ölümü gerçekleştiği öğrenilen ve ailesince organları bağışlanan Çetin'in kalbi ve karaciğeri ambulans uçak ile Antalya'ya getirildi.

Çetin'in kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından Denizli'de yaşayan 31 yaşındaki Necip Fazıl Çetin'e nakledildi.

Çetin'in karaciğeri ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı tarafından siroza bağlı karaciğer yetmezliği çeken 41 yaşındaki Mustafa Dönmez'e nakledildi.

Nakillerin başarılı geçtiği ve hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:00 Kaynak: AA
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