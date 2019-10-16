Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu
Son Dakika Güncel Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu

Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), öğrencisi olduğu üniversitenin bahçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Kardelen Çetin'in (22) bağışlanan kalbi ve karaciğeri Antalya'da, böbrekleri ise KKTC'de iki hastaya nakledildi.

Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), öğrencisi olduğu üniversitenin bahçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Kardelen Çetin'in (22) bağışlanan kalbi ve karaciğeri Antalya'da, böbrekleri ise KKTC'de iki hastaya nakledildi.

KKTC Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Bölümü son sınıf öğrencisi Kardelen Çetin, geçen hafta üniversitenin bahçesinde aniden fenalaştı. Arkadaşlarının gözü önünde yere yığılan genç kız, ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kardelen Çetin, yoğun bakıma alındı. Bir hafta yoğun bakımda kalan Çetin'in 14 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oturan annesi Alev ve Saffet Çetin çifti, KKTC'ye giderek kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Bağış kararının ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nden genel cerrah Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu ve hastane organ çıkarım ekibi, KKTC'ye giderek bağışlanan kalp ve karaciğerini alarak Antalya'ya getirdi.

KALP VE KARACİĞER ANTALYA'DA

Kardelen Çetin'in kalbi, AÜ Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından yaklaşık 5 saat süren operasyonla Necip Fazıl Çetin'e (31), karaciğeri ise hastanenin başhekimi ve Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından, 2014 yılından beri karaciğer sirozu hastalığı ile mücadele eden Mustafa Dönmez'e (41) nakledildi. Çetin'in böbrekleri KKTC'de böbrek nakli bekleyen 2 hastaya, korneaları da bir hastaya nakledildi.


Antalya, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tecavüzcüsünü öldüren kadına 10 yıl hapis cezası
Son dakika: Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Kobani kentine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Soçi'de Putin ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Almanların zoruna gitti: Erdoğan, Maas'ı aşağıladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 23:25:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]