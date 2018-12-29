Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Keçiler İlgi Odağı Oldu

Üniversiteli Keçiler İlgi Odağı Oldu

13 dakika önce

Türkiye'de, kalkınmada desteklenen 5 üniversite arasında yer alan ve hayvancılık konusunda desteklenen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bahçesindeki Honamlı keçileri gülümsetti.

Üniversiteli Keçiler İlgi Odağı Oldu, System.String[]
Türkiye'de, kalkınmada desteklenen 5 üniversite arasında yer alan ve hayvancılık konusunda desteklenen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bahçesindeki Honamlı keçileri gülümsetti.

MAKÜ'nün şehir merkezindeki konferans salonu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ve Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) bulunduğu alandaki Honamlı Keçileri, bahçede bulunanların ilgi odağı oldu.

Burdur'da bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin canlı olarak görmesi için bahçeye getirilen ve saman balyaları arasında yer alan Honamlı keçileri, görenler tarafından 'Üniversiteli keçiler' olarak yorumlandı.

Üniversite bahçesindeki saman ve keçiler renkli görüntüler oluştururken, bazıları keçileri sevmeye çalışarak fotoğraflarını çektiler.

Burdur'un da içerisinde bulunduğu Teke Yöresi'nin markası olarak tabir edilen Honamlı Keçisi, MAKÜ'deki destekleme çalışmaları kapsamında yer alıyor. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:27 Kaynak: İHA

Burdur, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye, Güncel
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