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Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü - Son Dakika

Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü

29.05.2021 17:47

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ikinci el eşya satmak isteyen üniversiteli kıza ahlaksız teklifte bulunduğu öne sürülen şahıs, genç kızın sevgilisi ve arkadaşları tarafından saldırıya uğradı.

Safranbolu'da yaşayan üniversite öğrencisi, elindeki ikinci el eşyaları satmak için internet üzerinden bir uygulamaya başvurdu. Uygulamadan genç kıza ulaşan bir şahıs, eşyaları almak istediğini söyledikten sonra pazarlık yapmaya başladı. Ancak şahıs, iddialara göre genç kıza ahlaksız teklifte bulundu. Genç kızın söz konusu durumu, erkek arkadaşına haber vermesiyle ortalık karıştı. Erkek arkadaşı, genç kızdan şahsı çağırmasını istedi.

ŞAHSI FECİ ŞEKİLDE DARP ETTİLER

İlçe merkezinde genç kızla bulaşacağını sanan şahıs, yanına gelen 3 kişiyi görünce bir anda kaçmaya başladı. 3 kişi peşinden koştuğu kişiyi yakaladıktan sonra aralarına alıp yumruklarla darp etti.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

"Sapık bu" diyerek bağıran gençlerin yumruk ve tekmeleri ile neye uğradığını şaşıran ve isminin R.Z.A. olduğu öğrenilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan erkek arkadaşının gözü döndü
Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü

Safranbolu, Üniversite, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü - Son Dakika


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