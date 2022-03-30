Üniversiteli kızlar ilkokul öğrencilerine çevre bilinci aşılıyor - Son Dakika

Sakarya'da öğrenci yurdunda "Çevre Timi" kuran üniversiteli kızlar, çeşitli etkinliklerle ilkokul öğrencilerinde çevre bilinci oluşmasını sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Arif Nihat Asya Kız Yurdu'nda kalan 71 üniversite öğrencisi, çevre bilincini kendilerinde ve çocuklarda geliştirmek adına Çevre Timi kurdu.

Bu kapsamda şimdiye kadar 3 ilkokulu ziyaret eden tim üyeleri, çeşitli sunumlar yaparak öğrencileri su tasarrufu, çevre temizliği, ağaçlandırma ve hava kirliliği konularında neler yapabilecekleri konusunda bilgilendiriyor.

Okul, park ve sosyal alanlarda öğrencilerle çevre temizliği de yapan tim üyeleri, yurtta hazırladıkları tohum toplarını onlarla beraber toprakla buluşturuyor.

"İnşallah güzel imzalar bırakırız"

Yurt Müdürü Nalan Uysal, AA muhabirine, öğrencilerin bu konuya duyarlı olduklarını fark ettiklerini, iyilik hareketi kapsamında çalışmalara başladıklarını anlattı.

Son yıllarda çevre konusunda ülkede ciddi çalışmalar yapıldığını vurgulayan Uysal, "Biz de bu anlamda gençlerimizle katkı sağlayalım dedik. Önce kendi içimizde yapıyı oluşturduk. Yemekhanede ayrıştırmaların doğru yapılması, atıkların doğru kullanılması gibi..." diye konuştu.

Çevrenin tükenen bir sermaye olduğunu dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"İnancımızda bir fidan dikmenin ehemmiyetini biliyoruz. Bu bilincin biraz bozulduğunu, sekteye uğradığını ve kaybolduğunun farkına vardık. Bizim de bir katkımız olsun, geleceğe olumlu anlamda bir dokunuş yapalım diye gençlerle bu çalışmaya başladık. İnşallah güzel imzalar bırakırız."

"Etrafımıza faydalı olmaya gayret ediyoruz"

Çevri Timi kurucularından Gökçe Serdar, ana temalarının çevre bilincinin oluşmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Tüketmek değil, üretmek, elimizde olanla yetinmek, öğrendiklerimizi paylaşmak gibi insani hasletlerin, iyi çevre ve hayatımızın daha da iyileşmesi için önemli ve büyük adımlar olduğunu düşünüyoruz. Hem kendimiz bilinçleniyoruz hem de etrafımıza faydalı olmaya gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

Tim üyelerinden Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Gülhan Uslu ise "Hem kendimizi bilinçlendirmeye hem de çocuklara gelecek için güzel dünya bırakmaya çabalıyoruz." dedi.

Anestezi Bölümü öğrencisi Elif Çağdaş da çevre bilinci oluşturmak için faaliyetler düzenlediklerini aktararak, "Çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren öğrenilmesi gerektiğini düşünerek ilkokullara sunuma gidiyoruz, onlar da bizi heyecanlı karşılıyor." ifadelerini kullandı.