Üniversiteli kızlar ördükleri atkı ve bereleri güvenlik güçleri ve öğrencilere dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli kızlar ördükleri atkı ve bereleri güvenlik güçleri ve öğrencilere dağıttı - Son Dakika

Üniversiteli kızlar ördükleri atkı ve bereleri güvenlik güçleri ve öğrencilere dağıttı

12 dakika önce

Muş'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kız yurtlarında kalan üniversiteliler, ördükleri atkı ve bereleri, çetin kış şartlarında görev yapan güvenlik güçleri ve köy okullarındaki öğrencilere dağıttı.

Üniversiteli kızlar ördükleri atkı ve bereleri güvenlik güçleri ve öğrencilere dağıttı, System.String[]

Muş'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kız yurtlarında kalan üniversiteliler, ördükleri atkı ve bereleri, çetin kış şartlarında görev yapan güvenlik güçleri ve köy okullarındaki öğrencilere dağıttı.

Muş'taki Sultan Alparslan, Müştak Baba ve Hümaşah kız yurtlarındaki öğrenciler, katıldıkları kursta, güvenlik güçleri ve öğrenciler için atkı ve bere ördü.

Öğrenciler, 3 ay boyunca kurslarda ördükleri atkı ve bereleri, polis uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçlerine hediye etti. Daha sonra merkeze bağlı Soğucak Köyü Ortaokulu'na geçen üniversiteliler, yanlarında getirdikleri örgüleri öğrencilere dağıttı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, KYK yurdunda barınan üniversite öğrencilerinin anlamlı bir etkinliğe imza attığını söyledi.

Güler, 2019'un, Bakanlık tarafından "gönüllülük" yılı olarak ilan edildiğini, 2020'de de bu faaliyetleri sürdürdüklerini belirterek, "Öğrencilerimizin hem toplumsal hassasiyetleri hem sosyal sorumluluk bilinci hem de kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruz. Yurtlar artık sadece barınma hizmeti değil aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile öğrencilerimize her türlü desteği sunuyor. Bizler de taşrada müdürlük olarak buna vesile oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada çocukların yüzündeki tebessüm ve ablalarıyla kurdukları gönül köprüsü bizi mutlu etti. Bu tür projeleri hassasiyet ve gayretle sürdüreceğiz." diye konuştu.

Muş Alparslan Üniversitesinde Matematik Bölümü öğrencilerinden Fatma Dağdeviren ise "Öğrencilere ve güvenlik güçlerine atkı ve bere ördük. Amacımız bir nebze de olsa gönüllere dokunmak." dedi.

Güvenlik güçleri ve öğrenciler, hediyeleri için üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:56 Kaynak: AA
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