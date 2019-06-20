Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIKonya'da, takip ettiği, üniversite öğrencisi olan E.A. (20) ve Z.E. (20) adlı kızlara cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Nuri D. (26), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:59 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Konya'da, takip ettiği, üniversite öğrencisi olan E.A. (20) ve Z.E. (20) adlı kızlara cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Nuri D. (26), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm
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