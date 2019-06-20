Son Dakika Haberleri: Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm (2)
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Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIKonya'da, takip ettiği, üniversite öğrencisi olan E.A. (20) ve Z.E. (20) adlı kızlara cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Nuri D. (26), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Konya'da, takip ettiği, üniversite öğrencisi olan E.A. (20) ve Z.E. (20) adlı kızlara cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Nuri D. (26), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:59 Kaynak: DHA
Konya, Güncel
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