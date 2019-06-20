Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm (2)

TUTUKLANDI

Konya'da, takip ettiği, üniversite öğrencisi olan E.A. (20) ve Z.E. (20) adlı kızlara cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Nuri D. (26), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.