Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Korfbolcular Avrupa Sınavında

Üniversiteli Korfbolcular Avrupa Sınavında

31 dakika önce

Belçika'nın Kortrijk kentinde 10-12 Ocak'ta yapılacak 2019 Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) Avrupa Kupası Finalleri'nde Türkiye'yi Marmara Üniversitesi Kulübü Korfbol Takımı temsil edecek.

Üniversiteli Korfbolcular Avrupa Sınavında, System.String[]
Belçika'nın Kortrijk kentinde 10-12 Ocak'ta yapılacak 2019 Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) Avrupa Kupası Finalleri'nde Türkiye'yi Marmara Üniversitesi Kulübü Korfbol Takımı temsil edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, ülkelerinde şampiyon olan 8 ekibin yer alacağı finaller için Belçika'ya gitti.

Finallerde Marmara Üniversitesi'nin yanı sıra Belçika'dan Kon. Boeckenberg, Çekya'dan KK Brno, İngiltere'den Trojans Korfbol, Almanya'dan SG Pegasus Rommerscheid 1991, Macaristan'dan 1908 SZAC Budapeşte, Hollanda'dan TOP/SolarCompleet ve Portekiz'den NC Benfica takımları yer alacak.

Marmara Üniversitesi, A Grubu'nda Kon. Boeckenberg, Trojans Korfbol ve NC Benfica takımları ile mücadele edecek.

Kocaeli'de 21-23 Eylül'de yapılan IKF Avrupa Kupası elemelerinde 2. olan Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, Avrupa'nın en iyi 8 ekibi arasına girerek finallere katılmaya hak kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:35 Kaynak: AA

Belçika, Marmara Üniversitesi, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milan, RB Leipzig'in Hakan İçin Yaptığı Teklifi Reddetti Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun Konuğu Zalgiris

Galatasaray'ın Anlaştığı Alan, Flamengo'nun Teklifini Kabul Etmedi Son Dakika! Galatasaray, Hem Marcos'un Hem Emre Taşdemir'in Transferi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:06:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Korfbolcular Avrupa Sınavında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]