ÜNİVERSİTELİ MELİKE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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ÜNİVERSİTELİ MELİKE TOPRAĞA VERİLDİ

25.02.2022 16:48

DENİZLİ'de kaldığı öğrenci yurdunda ölü bulunan Melike Baki (22), Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verildi.

DENİZLİ'de kaldığı öğrenci yurdunda ölü bulunan Melike Baki (22), Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verildi. Yakınları, Melike'nin mezarı başında ağladı.

Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olan Melike Baki, dün Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde kaldığı öğrenci yurdunda ölü bulundu. Melike Baki'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, cenazesi Sakarya'nın Karasu ilçesi Gölküprü Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Gölköprü Merkez Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına baba Ömer Baki, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Melike'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Yakınları, Melike'nin mezarı başında gözyaşı döktü.

'İDOLÜN SENİ HİÇ UNUTMAYACAK'

Melike Baki'nin lisede beden eğitimi öğretmeni olan Ayşegül Demirbaş Örgen, sosyal medya hesabından öğrencisiyle ilgili duygu dolu paylaşımda bulundu. Ayşegül Demirbaş Örgen kendisini örnek alan öğrencisiyle ilgili olarak, "Ah Melike, canım öğrencim. Yaktın ciğerimi, paramparça ettin, dağıttın, savurdun her yere. Daha hayatının baharında nerden çıktı şimdi bu ayrılık? Ölümdü adı, ne zaman, nereden geleceği belli olmayan. Zengini, fakiri, yaşlıyı genci ayırt etmeyen ama soğukluğunu her zaman hissettiren. Çok erken oldu bu veda. Daha hayallerinin benimle olan kısmını gerçekleştirecektik birlikte. Mezun olmana az kalmıştı, daha beden eğitimi öğretmeni olacaktın. Sözümüz vardı ama yarım kaldı. Mekanın cennet bahçeleri olsun güzel Melikem. Allah, ailene sabırların en büyüğünü versin inşallah. İdolün seni hiç unutmayacak" dedi.

ÜNİVERSİTELİ MELİKE TOPRAĞA VERİLDİ
ÜNİVERSİTELİ MELİKE TOPRAĞA VERİLDİ
ÜNİVERSİTELİ MELİKE TOPRAĞA VERİLDİ
ÜNİVERSİTELİ MELİKE TOPRAĞA VERİLDİ
ÜNİVERSİTELİ MELİKE TOPRAĞA VERİLDİ
ÜNİVERSİTELİ MELİKE TOPRAĞA VERİLDİ
ÜNİVERSİTELİ MELİKE TOPRAĞA VERİLDİ
ÜNİVERSİTELİ MELİKE TOPRAĞA VERİLDİ
ÜNİVERSİTELİ MELİKE TOPRAĞA VERİLDİ

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Üniversite, Pamukkale, Denizli, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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