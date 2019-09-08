Son Dakika Haberleri: Üniversiteli miraç, parkta ölü bulundu
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Üniversiteli miraç, parkta ölü bulundu

47 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, üniversite öğrencisi Miraç Yıl (18), bir sitenin içindeki parka ölü bulundu.

Üniversiteli miraç, parkta ölü bulundu, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, üniversite öğrencisi Miraç Yıl (18), bir sitenin içindeki parka ölü bulundu. Polis, başının arkasında darbe bulunan Yıl'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu bu yıl kazanan Miraç Yıl, saat 01.30 sıralarında, Ege Mahallesi'ndeki sitenin parkında başı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Polis tarafından hastaneye kaldırılmak istenen gencin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastane morgunda savcının yaptığı incelemenin ardından Yıl'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Buradaki otopsinin ardından Yıl'ın yakınları tarafından alınan cenazesi memleketleri olan Aydın'ın Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'ne götürülüp, bugün öğlen saatlerinde toprağa verildi.

Soruşturma başlatan polis, Miraç Yıl'ın olay günü parkta buluşup, bir süre birlikte vakit gecirdiği 4 arkadaşının ifadelerine başvurdu. Yıl'ın düşme sonucu mu yoksa başına vurulması nedeniyle mi öldüğü araştırılıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:33 Kaynak: DHA
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