ÜNİVERSİTELİ MISRA BUSE UĞURLU MEMLEKETİ İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ÜNİVERSİTELİ MISRA BUSE UĞURLU MEMLEKETİ İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

31.05.2022 15:05
ÜNİVERSİTELİ MISRA BUSE UĞURLU MEMLEKETİ İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

UŞAK'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu arkadaşı Sude Ürer'le (23) birlikte hayatını kaybeden Mısra Buse Uğurlu (25) memleketi İzmir'de toprağa verildi.

UŞAK'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu arkadaşı Sude Ürer'le (23) birlikte hayatını kaybeden Mısra Buse Uğurlu (25) memleketi İzmir'de toprağa verildi. Uğurlu'nun kazada yaşamını yitirmeseydi, önümüzdeki hafta Efes Antik Kenti'nde proje ödevi öncesinde bugünden İzmir'e gelip, ailesiyle hasret gidermeyi planladığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Uşak-İzmir Karayolu Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Sude Ürer ile Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu, üniversite karşısında bulunan akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptı. Marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan iki arkadaşa H.K. (28) yönetimindeki 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı. İki genç kız metrelerce sürüklenirken, kazadan sonra H.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan TIR'lara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde üniversite öğrencileri Ürer ile Uğurlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü H.K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AİLESİYLE HASRET GİDERMEYE GELECEKTİ

Ailenin tek çocuğu olan Mısra Buse Uğurlu'nun hayalinin yüksek lisans yapıp akademisyen olmak olduğu öğrenildi. 7 Haziran'da Efes Antik Kenti'ndeki çalışmasını fırsat bilen Uğurlu'nun bugün memleketi İzmir'e gelip, ailesiyle özlem gidermeyi planladığı kazadan 1 saat kadar önce de telefonda ailesiyle yolculuğu hakkında konuştukları öğrenildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatının baharında yaşamını yitiren Mısra Buse Uğurlu için bugün memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Uğurlu'nun annesi Ayşe Uğurlu, babası Levent Uğurlu ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın yanı sıra akrabaları ve arkadaşları katıldı. Karabağlar Helal Para Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Uğurlu'nun cenazesi Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Sude Ürer'in cenazesinin ise bugün memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

ÜNİVERSİTELİ MISRA BUSE UĞURLU MEMLEKETİ İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ÜNİVERSİTELİ MISRA BUSE UĞURLU MEMLEKETİ İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ÜNİVERSİTELİ MISRA BUSE UĞURLU MEMLEKETİ İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ÜNİVERSİTELİ MISRA BUSE UĞURLU MEMLEKETİ İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ÜNİVERSİTELİ MISRA BUSE UĞURLU MEMLEKETİ İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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