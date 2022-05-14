Üniversiteli Nezahat ve Zeynep'in öldüğü kazada savcı itiraz etti, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Üniversiteli Nezahat ve Zeynep'in öldüğü kazada savcı itiraz etti, sürücü tutuklandı

14.05.2022 13:53
Üniversiteli Nezahat ve Zeynep'in öldüğü kazada savcı itiraz etti, sürücü tutuklandı

ERZURUM'da, otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencileri Nezahat Tanas (24) ile Zeynep Bağrıyanık'ın (22) ölümlerine sebep olan sürücü Osman K.'nin denetimli serbestlikle salıverilmesine savcılık itiraz etti.

ERZURUM'da, otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencileri Nezahat Tanas (24) ile Zeynep Bağrıyanık'ın (22) ölümlerine sebep olan sürücü Osman K.'nin denetimli serbestlikle salıverilmesine savcılık itiraz etti. Yeniden gözaltına alınan Osman K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 11 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Harput Mahallesi Atatürk Üniversitesi'nin Çat yolu çıkışında meydana geldi. Osman K. yönetimindeki 25 AP 901 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas'a çarptı. Okullarının mezuniyet yemeği için restoranlarla görüşmeye gittikleri belirtilen 2 öğrenci, yaralandı. Öğrencilerden Nezahat Tanas Erzurum Şehir Hastanesi'ne, Zeynep Bağrıyanık ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nezahat Tanas önceki gün sabah saatlerinde, Zeynep Bağrıyanık da saat 15.00 sıralarında yaşam savaşını kaybetti.

Kazayla ilgili gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye çıkarılan sürücü Osman K., denetimli serbestlik şartıyla serbest kaldı. Karara savcılık itirazda bulundu. Yeniden gözaltına alınan sürücü Osman K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üniversiteli Nezahat ve Zeynep'in öldüğü kazada savcı itiraz etti, sürücü tutuklandı
Üniversiteli Nezahat ve Zeynep'in öldüğü kazada savcı itiraz etti, sürücü tutuklandı
Üniversiteli Nezahat ve Zeynep'in öldüğü kazada savcı itiraz etti, sürücü tutuklandı
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Atatürk Üniversitesi, Üniversite, Erzurum, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversiteli Nezahat ve Zeynep'in öldüğü kazada savcı itiraz etti, sürücü tutuklandı - Son Dakika


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