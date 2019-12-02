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Üniversiteli öğrenciler Akşehir'i gezdi

6 saat önce

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenim gören 60 öğrenci, Akşehir Belediyesi'nin de katkıları ile Akşehir'de günübirlik bir gezi yaptı.

Üniversiteli öğrenciler Akşehir'i gezdi, System.String[]

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenim gören 60 öğrenci, Akşehir Belediyesi'nin de katkıları ile Akşehir'de günübirlik bir gezi yaptı.

Keşif Isparta projesi kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Merkezi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Akşehir Belediyesi'nin de desteği ile Akşehir'e gelen öğrenciler, Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Şefi Ünal Boyekin liderliğinde Akşehir'in tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Üniversiteli gençler Nasreddin Hoca Türbesi, Gülmece Parkı, Arasta, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Tarihi Ermeni Kilisesi, Garp Hotel, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni, tarihi Akşehir Evleri'nin bulunduğu sokakları, Batı Cephesi Karargahı Müzesi'ni ziyaret etti.

Öğle Yemeğini Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası'nda yiyen gençleri ziyaret eden Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, onlara "hoşgeldiniz" diyerek Akşehir tarihi ve Akşehir hakkında bilgiler verdi.

Akşehir'in tarihi eserleri, kültürel değerleri, Nasreddin Hoca'sı ve birçok yönüyle gerçekten görülmesi gereken bir kent olduğuna vurgu yapan Başkan Akkaya, Akşehir'in gizli kalmış turizm potansiyelini ortaya çıkarabilmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Heyet, Akşehir gezisini akşam saatlerinde tamamlayarak ilçeden ayrıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Nasreddin Hoca, Isparta, Akşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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