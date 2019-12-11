Üniversiteli öğrenciler çocuklar için parkları onardı - Son Dakika
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Üniversiteli öğrenciler çocuklar için parkları onardı

7 saat önce

Düzce'de, üniversite öğrencilerinin "Birlikte Yapalım Projesi" kapsamında çocuklar için belediye ekipleriyle birlikte parkları onardığı bildirildi.

Üniversiteli öğrenciler çocuklar için parkları onardı, System.String[]

Düzce'de, üniversite öğrencilerinin "Birlikte Yapalım Projesi" kapsamında çocuklar için belediye ekipleriyle birlikte parkları onardığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, üniversiteli gençlerin şehir merkezinde bakım ve onarıma ihtiyaç olan parklardaki çalışmalara yardım etmek talebiyle 'Beyaz Masa'ya başvurduğu belirtildi.

Başvuruları Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne iletilen gençlerin telefonla müdürlüğe davet edildiği ifade edilen açıklamada, tespit edilen parklardan biri olan Çay Mahallesi Kavaklı Park'ında bulunan oyun ve fitness gruplarının tadilat ve tamiratını yaptıkları kaydedildi.

Açıklamada, üniversiteli öğrencilerin belediyenin saha personeline yardım ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Gelecek neslin böyle duyarlı olması bizleri mutlu ediyor. Başkanımızın düsturu ile hareket ediyor, bizden talebi olan hiçbir vatandaşımızı geri çevirmemek için gayret gösteriyoruz. Her talebe kapımız açık, çalışma planımıza uygun şekilde vakit kaybetmeden yaparız, destek veririz. Beyaz Masa aracılığı ile kardeşlerimizin talebi tarafımıza iletildi, seve seve birlikte yaptık, biz de kendilerine teşekkür ederiz."

Parkları onaran öğrencilerin görüşlerine de yer verilen açıklamada, "Okuduğumuz, geleceğimizi şekillendirdiğimiz bu şehre biz de bir katkıda bulunmak istedik. Belediye Beyaz Masa'ya başvuruda bulunduk ve insanların ortak kullanım alanlarında bizim de bir emeğimiz olsun istedik. Okulumuzun da sosyal sorumluluk projeleri konusunda teşviki ile böyle bir şey aklımıza geldi. Sağ olsunlar bu konuda bize çok yardımcı oldular. Herkese teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Çay Mahallesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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