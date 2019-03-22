Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Öğrenciler, Down Sendromlu Öğrencilerle Buluştu

Üniversiteli Öğrenciler, Down Sendromlu Öğrencilerle Buluştu

1 saat önce

Beyşehir'de öğrenim gören üniversite öğrencileri, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteli Öğrenciler, Down Sendromlu Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
Beyşehir'de öğrenim gören üniversite öğrencileri, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürlükleri tarafından "Dünya Down Sendorumu Günü" kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Bu çerçevede Yurt Müdürü Mustafa Songül, yurtta kalan üniversite öğrencileri ve çalışanlarıyla Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.

Okul Müdürü Nejdet Ünaldı ve rehberlik öğretmeni İssa Akkoca, ziyarette down sendromlu öğrencilerle buluşan üniversite öğrencilerine, down sendomunun ne olduğu ve down sendromluların yaşamları, onlara nasıl destek verilebileceğine ilişkin bilgi verdi.

Yurt Müdürü Songül, gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı Eğitim Merkezinin yöneticileri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:23 Kaynak: AA

Beyşehir, Güncel
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