Üniversiteli öğrenciler fikirleriyle Kuveyt Türk Ideathon'da yarışacak - Son Dakika

İnovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk'ün, "Geleceğin Bankacılığı" temasıyla düzenlediği Ideathon'da üniversiteli gençler yenilikçi fikirleriyle yarışacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, kariyer platformu Toptalent ile iş birliğine giderek, üniversiteli öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve geleceğin bankacılığına yönelik fikir üretmelerine katkıda bulunmak amacıyla "Bir fikrin mi var?" çağrısıyla Ideathon yarışması düzenliyor.

"Geleceğin Bankacılığı" temasıyla düzenlenen Kuveyt Türk Ideathon'a başvurular, Toptalent web sitesi üzerinden bireysel veya takım olarak 30 Mayıs Pazar gününe kadar yapılabilecek.

Finale kalanlara tasarım odaklı düşünme eğitimi

Kayıtları devam eden Kuveyt Türk Ideathon Yarışması'na başvuru sırasında yarışmacılardan fikirlerini ortaya koyması isteniyor. Kuveyt Türk yöneticileri tarafından yarışmacıların fikirleri değerlendirilecek ve yarı finale kalan ilk 20 takım belirlenip 1 Haziran'da açıklanacak.

Yarı finale kalan yarışmacılardan, fikirlerinin detaylarını anlatan sunum ve videolarını Toptalent web sitesine yüklemeleri istenecek. Finale kalan 10 takıma mentor ataması yapılacak ve tüm yarışmacılar için 8 Haziran'da uygulamalı Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) eğitimi verilecek.

Toplamda 40 bin TL değerinde ödül

11 Haziran'da, teknoloji ve bilişim iletişimcisi Serdar Kuzuloğlu ile ilham verici bir etkinlik gerçekleştirilecek. Gençlerin, fikirlerini yarıştıracağı Kuveyt Türk Ideathon Yarışması'nın finali ise 12 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kuveyt Türk yöneticilerinin ve farklı sektörlerden önde gelen isimlerin yer aldığı jüri üyeleri, online ortamda yarışmacıları dinleyerek fikirlerini değerlendirecek. Birinciye 15 bin TL, ikinciye 9 bin TL, üçüncüye ise 6 bin TL nakit ödülün verileceği Kuveyt Türk Ideathon'da finale kalan ilk 10 takımın her bir üyesine 250 TL olmak üzere toplamda 10 bin TL'lik hediye çeki de takdim edilecek. Böylelikle yarışmacılara toplamda 40 bin TL değerinde ödül verilecek.

"Fikirleriyle finans dünyasına değer katmak isteyen tüm gençleri bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, şunları kaydetti:

"Dijital kanalların ve dijital dönüşümün önemini çok önceden fark edip son 10 yıldır önemli projeleri hayata geçiren bir katılım finans kuruluşu olarak yenilikçi fikirleri desteklemeye büyük önem veriyoruz. Teknoloji ve inovasyon yolunda attığımız adımlarla da sektördeki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. Gençlerin farklı bakış açılarıyla ve fikirleriyle bankacılığa yeni bir soluk getirebileceğine inanıyor, bu alanda onlara söz söyleyebilecekleri yeni alanlar açmanın oldukça kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz Ideathon Yarışması'nın gençler için eşsiz bir deneyim olacağını düşünüyoruz. Yenilikçi fikirleriyle finans dünyasına değer katmak isteyen tüm gençlerimizi Kuveyt Türk Ideathon'a davet ediyoruz."

Salgın koşulları nedeniyle tüm aşamaları online gerçekleştirilen Kuveyt Türk Ideathon'a, üniversite ve sınıf ayrımı olmaksızın tüm üniversite öğrencileri başvurabiliyor. Adaylar, "www.toptalent.co/kuveyt-turk-ideathon" adresini ziyaret ederek Kuveyt Türk Ideathon Yarışması'na katılım sağlayabiliyor.