Son Dakika Haberleri: Üniversiteli öğrenciler harekata destek için yurda bayrak astı
Son Dakika Güncel Üniversiteli öğrenciler harekata destek için yurda bayrak astı

Üniversiteli öğrenciler harekata destek için yurda bayrak astı

1 saat önce

Karabük'te, KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçiğe destek için bayrak astı.

Üniversiteli öğrenciler harekata destek için yurda bayrak astı, System.String[]

Karabük'te, KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçiğe destek için bayrak astı.

Bahaddin Gazi Yurdu'nda kalan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na manevi destek vermek için yurt binasının içine dev Türk bayrakları astı.

Bayrak çevresinde toplanan öğrenciler, operasyona katılan Mehmetçik için dua etti.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu
Fransa-Türkiye maçına doğru ABD askerleri Haseke'den de çekildi Rusya ile peş peşe görüşmeler! Akar ve Güler mevkiidaşlarıyla görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:32:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversiteli öğrenciler harekata destek için yurda bayrak astı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]