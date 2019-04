Üniversiteli Öğrenciler, Kamyon Kullanma Dersi Alıyor

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'nde öğrenim gören öğrencilere, sürücüsünün olası rahatsızlanması halinde acil müdahale kamyonlarının olay yerine ulaştırılabilmesi için özel bir sürücü kursunda sürüş eğitimi veriliyor.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'nde öğrenim gören öğrencilere, sürücüsünün olası rahatsızlanması halinde acil müdahale kamyonlarının olay yerine ulaştırılabilmesi için özel bir sürücü kursunda sürüş eğitimi veriliyor. Kız öğrencilerin de ilgi gösterdiği eğitimler sonrası sınavlara girecek adaylar, 'b' sınıfı olan ehliyetlerini 'c' sınıfına çıkaracak.



Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, olası afet ve acil durumlarda nasıl davranacaklarına ilişkin pratik ve teorik eğitimler alıyor. 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıllık eğitim veren fakültenin öğrencilerine, afet anında sürücüsünün olası rahatsızlanması halinde acil müdahale kamyonlarının olay yerine ulaştırılabilmesi için özel bir sürücü kursunda sürüş eğitimi de veriliyor. Kız öğrencilerinde ilgi gösterdiği eğitimler sonrası sınavlara girecek adaylar, 'b' sınıfı olan ehliyetlerini 'c' sınıfına çıkaracak. Yazılı sınavların ardından direksiyon sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, yeni sürücü belgelerini alacak.



Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi son sınıf öğrencisi Öznur Çınar, acil durum ve afetlere müdahaleyi sağlayabilmek amacıyla eğitimler aldıklarını belirterek Sahada çalışması gereken personeller, her tür aracı kullanabilmesi amacıyla ehliyet sahibi olmaları gerekiyor. Bizde özel bir sürücü kursunda aldığımız eğitimlerle 'b' sınıfını sürücü belgemizi 'c' sınıfına yükseltmek için sürüş tekniği eğitimi alıyoruz. Bütün kadın personellere sürücü belgelerini almalarını tavsiye ediyoruz. Müdahalenin kesilmemesi için bu eğitimler çok önemli dedi.



Nurdan Boran adlı öğrencide Herhangi bir afet veya acil durumda itfaiye şoförü rahatsızlanabilir. Bu durumda kontrolü biz ele alacağız diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum

Bebeği Apartman Boşluğuna Atan Liseli Anneye Müebbet İstemi

Kız Çocuğu, 6 Yıl Boyunca Uğradığı Cinsel İstismarı Öğretmenine Anlattı

İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek