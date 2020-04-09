Üniversiteli öğrenciler Sadi Şirazi'nin şiiriyle Kovid-19'a karşı birliktelik mesajı verdi - Son Dakika

Erzurum bir araya gelen bir grup üniversite öğrencisi, Türkiye ve İran'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte mücadele etmesi için şair ve İslam alimi Sadi Şirazi'nin şirini okuyarak birlik mesajı verdi.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim gören Türk öğrenciler, Türkiye ve İran'ın salgınla mücadelede birlikte mücadele etmesi ve farkındalık için video hazırladı.

Bu amaçla bir araya gelen 8 öğrenci, Türkçe ve Farsça olarak Fars şair ve İslam alimi Sadi Şirazi'nın şiirinden bir bölüm okudu.

"İran ve Türkiye dayanın birlikte koronayı yeneceğiz, bu da geçecek" ifadesini kullanan öğrenciler, Kovid-19'la mücadeleyi birlikte yenme mesajı verdi.

Öğrenciler görüntüde, Sadi Şirazi'nin şiirinden şu bölümü okudu:

"Bir bedenin organları gibidir Adem'in çocukları

Aynı kaynaktan çünkü yaratılışları

Biri hastalanırsa günün birinde

Huzur kalmaz ki diğerlerinde

Üzülmezsen sen başkalarının sıkıntısına

Yaraşmaz insan demeleri sana."