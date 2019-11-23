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Üniversiteli öğrenciler sağlıklı nesil için pedal çevirdiler

6 saat önce

Üniversiteli öğrenciler sağlıklı nesil için pedal çevirdilerERZURUM - Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bisiklet İl Temsilciliği tarafından 'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi.

Üniversiteli öğrenciler sağlıklı nesil için pedal çevirdiler

ERZURUM - Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bisiklet İl Temsilciliği tarafından 'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi.

Erzurum Valiliği, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği etkinlikte yüzlerce öğrenci 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Bisiklet Turu' sloganıyla pedal çevirdi. Bisiklet turu, Atatürk Üniversitesi KYK yurtları önünden start aldı. Büyük Türk bayrağı açan gençlerin bisiklet turu Havuzbaşı Kent Meydanı'nda sona erdi.

Etkinlik sonrası konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, geleceğe sağlıklı bir nesil yetiştirmek için bu tür organizasyonları yapmanın görevleri olduklarını söyledi.

250 bisikletli gencin katıldığı bisiklet turu etkinliğinin ardından Havuzbaşı Kent Meydanı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere karanfil dağıtıldı.

Etkinliğe, Erzurum Vali Yardımcısı Önder Coşğun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Üniversiteli öğrenciler sağlıklı nesil için pedal çevirdiler

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:31 Kaynak: İHA
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