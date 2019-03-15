Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Öğrenciler Yazar Umut Güner ile Söyleşide Buluştu

Üniversiteli Öğrenciler Yazar Umut Güner ile Söyleşide Buluştu

1 saat önce

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin "Halkla İlişkiler Çalışmaları" kapsamında gerçekleştirdikleri imza-söyleşi etkinliğine Yazar Umut Güner konuk oldu.

Üniversiteli Öğrenciler Yazar Umut Güner ile Söyleşide Buluştu, System.String[]
Düzce Üniversitesi öğrencilerinin "Halkla İlişkiler Çalışmaları" kapsamında gerçekleştirdikleri imza-söyleşi etkinliğine Yazar Umut Güner konuk oldu.

İmza töreni öncesi gerçekleştirilen söyleşide, Yazar Umut Güner; yazarlık, edebiyat ve kitabın insan hayatına nasıl yön verdiği ile ilgili öğrencilere bilgiler verdi. Söyleşi sonunda Gölyaka Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Güner, öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Etkinlik sonunda kitaplarını Güner, öğrencilerin aldığı kitapları imzaladı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:34 Kaynak: İHA

Edebiyat, Düzce Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Umut Güner, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Risk Merkezi Raporu Başvurusu Bugün Saat 18.30'da e-Devlet Üzerinden Verilmeye Başlanacak Son Dakika! MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı

Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar Sobaya Yanıcı Madde Dökerken Kendilerini Yaktılar; O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:35:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Öğrenciler Yazar Umut Güner ile Söyleşide Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]