Üniversiteli Öğrenciler Yazar Umut Güner ile Söyleşide Buluştu
1 saat önce
Düzce Üniversitesi öğrencilerinin "Halkla İlişkiler Çalışmaları" kapsamında gerçekleştirdikleri imza-söyleşi etkinliğine Yazar Umut Güner konuk oldu.
Düzce Üniversitesi
öğrencilerinin "Halkla İlişkiler
Çalışmaları" kapsamında gerçekleştirdikleri imza-söyleşi etkinliğine Yazar Umut Güner
konuk oldu.
İmza töreni öncesi gerçekleştirilen söyleşide, Yazar Umut Güner; yazarlık, edebiyat ve kitabın insan hayatına nasıl yön verdiği ile ilgili öğrencilere bilgiler verdi. Söyleşi sonunda Gölyaka
Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Güner, öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Etkinlik sonunda kitaplarını Güner, öğrencilerin aldığı kitapları imzaladı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:34 Kaynak: İHA
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