Üniversiteli öğrenciler, yerleşkedeki sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversiteli öğrenciler, yerleşkedeki sokak hayvanlarını unutmadı

18.05.2022 12:19

Üniversiteli öğrenciler, yerleşkedeki sokak hayvanlarını unutmadı Sponsorların desteğiyle alınan yüzlerce kilo mama, su kabı ve kuş yuvalarını, sokak hayvanları için yerleşkenin farklı noktalarına yerleştirdilerANTALYA Antalya'da üniversite öğrencileri, yerleşke içerisindeki sokak hayvanları...

Üniversiteli öğrenciler, yerleşkedeki sokak hayvanlarını unutmadı

Sponsorların desteğiyle alınan yüzlerce kilo mama, su kabı ve kuş yuvalarını, sokak hayvanları için yerleşkenin farklı noktalarına yerleştirdiler

ANTALYA Antalya'da üniversite öğrencileri, yerleşke içerisindeki sokak hayvanları ve kuşlar için mama dağıtım etkinliği düzenledi. Stant açıp diğer öğrencileri de etkinliğe dahil eden öğrenciler, sponsorların desteğiyle aldıkları yüzlerce kilo mama, su ve mama kapları ile kuş yuvalarını, yerleşkenin farklı noktalarına koydu.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projesi çerçevesinde üniversite yerleşkesinde barınan sokak hayvanları ve kuşlar için mama dağıtım etkinliği düzenledi. Öğrenciler, sponsorların desteğiyle alınan yüzlerce kilo mama, su kabı ve kuş yuvalarını, yerleşkeyi gezerek hayvanların en çok bulunduğu noktalara koydu. 'Hayat ver' sloganıyla düzenlenen etkinlik, yerleşke içerisindeki diğer öğrencilerin de dikkatini çekti. Öğrenciler, diğer bölümlerde okuyan öğrencilere de teşvik edip açtıkları stantta mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Toplumsal duyarlılık projesini hayvanlar üzerinden yürütmek istedikleri için böyle bir etkinliğe başladıklarını belirten Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Aleyna Can, "Hayvanları hem besleme hem de tedavilerini üstlenmek için gönüllülerimizi topladık. Bize destek olan sponsorlarımız da vardı ve böyle bir etkinlik günü gerçekleştirdik. Hep beraber yürüyüş yaparak hayvanlarımıza mamalarımızı dağıtıyoruz. Kedi ve köpekler için mamalarımız var ancak onları kirpiler de yiyebiliyor. Fakültemizde çok kuş var. Onları da unutmayıp kuş yuvası hazırladık ve onları ağaçlara asacağız" dedi.

"Sadece bir gün değil, her gün besleyelim"

Yerleşke içerisinde başıboş hayvanların çok şikayet edildiğini de aktaran Can, "Bu hayvanları biraz daha kontrol altında tutmak, veterinerlerimiz yardımıyla onları tedavi edebilmek ve beslenmeleri için de bir zincir oluşturmak istiyoruz. Kayıtsız kalmayalım. Çünkü yapmış olduğumuz iş, hem vicdanımız hem de onlar için çok güzel bir şey. Onları sadece bir gün değil, her gün beslememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanın tüm iyi duygularını uyandırıyor"

Bir diğer öğrenci Mehmet Ali Yereğen de, etkinlikte yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İnsanın tüm iyi duygularını uyandıran bir etkinlik. Hayvanlara karşı duyarlılığı arttırmak bizlere mutluluk veriyor" diye konuştu.

Üniversiteli öğrenciler, yerleşkedeki sokak hayvanlarını unutmadı
Üniversiteli öğrenciler, yerleşkedeki sokak hayvanlarını unutmadı
Üniversiteli öğrenciler, yerleşkedeki sokak hayvanlarını unutmadı
Üniversiteli öğrenciler, yerleşkedeki sokak hayvanlarını unutmadı

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu Son dakika gündem: Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu
Kaynak: İHA

Sokak Hayvanları, Üniversite, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversiteli öğrenciler, yerleşkedeki sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


Son Dakika
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:29:46. #1.13#
SON DAKİKA: Üniversiteli öğrenciler, yerleşkedeki sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement