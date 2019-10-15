Son Dakika Haberleri: Üniversiteli öğrencilerden Mehmetçiğe dualı destek
Son Dakika Güncel Üniversiteli öğrencilerden Mehmetçiğe dualı destek

Üniversiteli öğrencilerden Mehmetçiğe dualı destek

2 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üniversite öğrencileri kaldıkları devlet yurdunda yaptığı dualarla Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek verdi.

Üniversiteli öğrencilerden Mehmetçiğe dualı destek, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üniversite öğrencileri kaldıkları devlet yurdunda yaptığı dualarla Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek verdi.


Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül, yaptığı açıklamada, Ali Akkanat Kampüsü'nde bulunan fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin barındığı KYK Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürlüğüne ait yurt binalarının Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla Türk bayraklarıyla donatıldığını belirtti.


Songül, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı harekatın Suriye sınırında tüm hızıyla ve kahraman Mehmetçiğin yazdığı destanla sürdüğünü vurgulayarak "Yurt Müdürlüğü olarak bizler ve yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz de harekatta görev alan Mehmetçiğimizin yanında olduğunu göstermek amacıyla binalarımızı Türk bayraklarıyla donattık. Kahraman ordumuzun yanında ve emrinde olduğumuzu belirten afişler astık. Öğrencilerimizle birlikte yurdumuzda, zafer ve başarıların şanlı ordumuzun yanında olması için dualar ettik" dedi - KONYA

Barış Pınarı Harekatı, Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:38 Kaynak: İHA
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