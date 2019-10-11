Son Dakika Haberleri: Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış
Son Dakika Yaşam Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış

Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencileri yurt çevresindeki sokak hayvanlarına sahip çıktı.

Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencileri yurt çevresindeki sokak hayvanlarına sahip çıktı.


Şuhut Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu çevresindeki sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkarak onlara temin ettikleri mamaları vererek aç kalmalarını önledi. Kredi Yurtlar Kurumu yöneticilerinin de katılımları ile sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkan öğrenciler hayvanların kaldıkları yerleri temizleyerek sağlık durumu iyi olmayan hayvanları tedavi ettirdi. Kendi harçlıklarından da fedakarlık eden öğrenciler sokak hayvanlarının bakımsız kalmamaları için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kredi Yurtlar Kurumu, Afyon, Şuhut, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:46 Kaynak: İHA
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