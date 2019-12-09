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Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış

6 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu Bölümünde okuyan öğrenciler, okulda boya yapıp, sokak hayvanları için sokaklara mama ve kap bıraktı.

Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış, System.String[]

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu Bölümünde okuyan öğrenciler, okulda boya yapıp, sokak hayvanları için sokaklara mama ve kap bıraktı.


Farklı illerden Adıyaman'a, gelerek Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu Bölümünde okuyan, Berat Altunboğa, Mehmet Arslan, Tacettin Özharıkçı, Merve Ünlü ve Sabiha Ayhan ilk olarak sokak hayvanları için atık malzemelerden yaptıkları mama ve su kaplarını Altınşehir Mahallesi ve Adıyaman Üniversitesinin belirli noktalarına yerleştirdi. Kapları yerleştiren öğrenciler, daha sonra kaplara mama ve su bırakarak sokak hayvanlarının aç kalmamasını önledi. Sokak hayvanlarına yönelik yaptıkları örnek davranışlarının dışında üniversite öğrencileri aynı zamanda Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Kasabasındaki Atatürk İlkokulunun bahçesindeki basketbol oyun alanının da çizgilerini çizdiler. Yapılan çizgiler sonrasında üniversite öğrencileri ile ilkokulu öğrencileri basketbol oynayarak oldukça güzel vakit geçirdiler. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:23 Kaynak: İHA
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