Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Öğrencilerden Unutulmayacak Polis Haftası Kutlaması

Üniversiteli Öğrencilerden Unutulmayacak Polis Haftası Kutlaması

48 dakika önce

Üniversiteli öğrencilerden unutulmayacak Polis Haftası kutlaması Kavga ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştıSAKARYA - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Fakültesi'nde öğrenciler, Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamak için ilginç bir senaryoya...

Üniversiteli öğrencilerden unutulmayacak Polis Haftası kutlaması
Kavga ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı

SAKARYA - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Fakültesi'nde öğrenciler, Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamak için ilginç bir senaryoya imza attı. Senaryo gereği öğrenciler ve okulda bulunan güvenlik görevlilerince organize edilen kutlama; polis ekiplerinin kavgaya müdahale ettiğini esnada getirilen pasta ve alkışlar eşliğinde son buldu.
Polis ekiplerine, SUBÜ Sapanca Turizm Fakültesi'nde kavga ihbarı yapıldı. Daha sonrasında harekete geçen ekipler çıkan kavgayı ayırmak için okula geldi. Okul dışında bulunan öğrenciler kavganın kantin kısmında çıktığını söyledi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri kantinde öğrenciler ve okulda bulunan güvenlik görevlilerince organize edilen kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. O esnada öğrenciler ve güvenlik görevlileri alkışlar eşliğinde 'Polis Haftanız Kutlu Olsun' diyerek senaryo gereği tutuştukları kavgaya son verdi. Daha sonrasında alkışlar eşliğinde üzerinde 'Polis Haftası Kutlu Olsun' yazılı pasta getirildi. Olay esnasında ise kavgayı ayırmak için okula gelen polislerin mutluluk ve şaşkınlıkları ise adeta yüzlerinden okundu. Öğrenciler ve güvenlik görevlilerince hazırlanan organizasyon, unutulmayacak bir Polis Haftası kutlamasına imza attı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:18 Kaynak: İHA
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