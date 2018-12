Üniversiteli Öğrencilere Ücretsiz Çorba ve Çay

Bilecik Belediyesi tarafından üniversite yerleşkesine kazandırılan Öğrenci Otağı'nda öğrencilere, çay ve ücretsiz çorba ikramı yapılıyor.

Belediye tarafından 6 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, Öğrenci Otağı'nda ücretsiz çay ve çorba ikramından yararlanıyor.



Otağ, özellikle kış mevsiminde öğrencilerin yoğun uğrak noktası olurken, ikram edilen çay ve çorba ile sıcak bir atmosfer yakalanıyor.



Belediye Başkanı Nihat Can, eşi Nesrin Can ile Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, öğrenci otağını ziyaret ederek, öğrencilere çay ve çorba ikram etti.





Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman eğitimin ve öğrencilerin yanında yer aldıklarını belirterek, gelenek hale getirdikleri etkinliklerle öğrencileri buluştuklarını söyledi.



Osmanlı'dan sürdürülen ikram geleneğini yaşatmak istediklerini ifade eden Can, "Öğrencilerimiz de bundan büyük memnuniyet duyuyor. Bu tür uygulamaları sürdürmek istiyoruz. Amacımız öğrencilerimize küçük de olsa bir katkı sunmak." ifadelerini kullandı.





Öğrencilerden Emre Yazıcı da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

