Üniversiteli öğrencileri güvenlik güçleri için atkı ve bere ördü - Son Dakika

Muş'ta Kredi ve Yurtlar Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, asker, polis ve köy okulundaki öğrenciler için atkı, bere ve eldiven ördü.

Kentteki Sultan Alparslan, Müştak Baba ve Hümaşah yurtlarında açılan örgü kurslarına katılan öğrenciler, çetin kış şartlarında görev yapan asker ve polisler ile köy okullarında eğitim gören öğrenciler için proje başlattı.

Bu kapsamda boş zamanlarında atkı, eldiven ve bere örmeye başlayan öğrenciler, tamamladıkları ürünleri kentte görev yapan güvenlik güçleri ile köy okullarındaki öğrencilere hediye edecek.

Usta öğretici Hediye Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 ay önce başlayan kursta, köy okullarında okuyan öğrenciler ile zor şartlarda vatanı koruyan asker ve polisleri ısıtacak örgüler örmeye çalıştıklarını söyledi.

Kursta 30 öğrencinin bulunduğunu aktaran Akın, "Öğrencilerimizin sosyal faaliyetlerde bulunmaları için örgü öğretiyoruz. İlk başladığımızda öğrencilerimiz zorlanıyordu ama şimdi her şeyi yapabiliyorlar. Anlamlı bir çalışma yapıyoruz. Ürünleri öğrencilere, asker ve polislere hediye edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden Kübra Rızabeytorunları da kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Örgü öğrenmek için katıldığı kursta anlamlı bir çalışma yürüttüklerini anlatan Rızabeytorunları, "Burada minik kardeşlerimize, Mehmetçiğimize, polis memurlarımıza ördüğümüz ürünleri hediye ediyoruz. Tek amacımız çocukların gülümsemesi, Mehmetçiklerin ve polis memurlarımızın bir nebze de ördüğümüz bere ve atkılarla ısınmasıdır. Bu yüzden çok mutluyum." diye konuştu.